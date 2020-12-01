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Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце “залякування” угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце „залякування“ угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності”, — заявив міністр.

Також Кулеба підкреслив, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.

Зазначимо, що 1 грудня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якого прийняв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

Міністр також назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України — депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Дмитро Кулеба поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

Нагадаємо, що у Закарпатській області, за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження.

Українські Національні Новини

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