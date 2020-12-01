Аваков: провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - вороги держави
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. Заяву голови МВС оприлюднила пресслужба відомства, передає УНН.
“Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, — це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати”, — заявив міністр.
Аваков запевнив, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів “навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни”.
“Україна — наш спільний дім. Тільки разом будемо сильніші”, — заявив він.
У пресслужбі нагадали, що днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою “Правого сектору” погрожує українцям угорського походження.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто напередодні заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.
Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.
Раніше того ж дня стало відомо про те, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.