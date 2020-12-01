Обшуки на Закарпатті: у МЗС Угорщини погрожують Україні НАТО та викликали посла

“В Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали на Посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України”, — заявив глава МЗС Угорщини.

За словами угорського міністра, сьогодні він планує зустрітися із представником НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі.

Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.