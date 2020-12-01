Обшуки на Закарпатті: у МЗС Угорщини погрожують Україні НАТО та викликали посла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На обшуки, які Служба безпеки України провела на Закарпатті у лідерів угорської нацменшини, на своїй сторінці у Facebook відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН.
“В Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали на Посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України”, — заявив глава МЗС Угорщини.
За словами угорського міністра, сьогодні він планує зустрітися із представником НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі.
Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.