На Закарпатті СБУ перевіряє доброчинний фонд: виявили брошури про "Велику Угорщину" та "етнічну автономію"

“Співробітники Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів. Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці. Мова йде про фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі наші регіони”, — повідомляють в СБУ.

Також, за даними пресслужби, досудове слідство вивчає факти підтримки окремими українськими публічними діячами державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності, в тому числі у вчиненні дій з ознаками державної зради.

“Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану „Велику Угорщину“ та створення етнічної автономії на Закарпатті”, — зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах повідомили, що у Сюртівській об’єднаній територіальній громаді, що на Закарпатті, місцевий голова разом з депутатами після складання присяги вирішили виконати гімну Угорщини.

Як повідомляв УНН, під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня виникла суперечка між українським та угорським зовнішньополітичними відомствами. Так, МЗС України вручило послу Угорщини ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС, у свою чергу, зазначили, що Будапешт “нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України”.



Пізніше українські дипломати заявили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відповідь заявив, що рішення України було “жалюгідним і безглуздим”, і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.



Уже в листопаді заява української дипломатії підтвердилась, у в’їзді в Україну відмовили уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березької областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежу.



Угорське МЗС після цього викликало посла України в Будапешті Любов Непоп, якій було висловлено протест.