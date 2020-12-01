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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19060 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78539 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100773 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116943 просмотра

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3 марта, 11:09 • 151940 просмотра

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Аваков: провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - враги государства

Аваков: провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - враги государства

Киев  •  УНН

 • 18406 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. Заявление главы МВД обнародовала пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться у патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", - заявил министр.

Аваков заверил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов "даже если провокацию угрозами устроено спецслужбами враждебной страны".

"Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - заявил он.

В пресс-служба напомнили, что на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне вроде указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто накануне заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области.

Ранее в тот же день стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

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