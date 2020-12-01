Аваков: провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - враги государства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. Заявление главы МВД обнародовала пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться у патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", - заявил министр.
Аваков заверил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов "даже если провокацию угрозами устроено спецслужбами враждебной страны".
"Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - заявил он.
В пресс-служба напомнили, что на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне вроде указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто накануне заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".
Накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области.
Ранее в тот же день стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.