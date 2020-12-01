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Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией

Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией

Киев  •  УНН

 • 13861 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место ”запугивание“ венгерской общины или ее части, что является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности”, - заявил министр.

Также Кулеба подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения. Министр также добавил, что венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

Отметим, что 1 декабря в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивную напряжение в украинском-венгерских отношениях.

Министр также назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины — депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии.

Дмитрий Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

Напомним, что в Закарпатской области, по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

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