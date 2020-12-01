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На Закарпатті відкрили провадження через погрози громадянам угорського походження

На Закарпатті відкрили провадження через погрози громадянам угорського походження

Київ • УНН

 • 13228 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Закарпатській області, за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції, передає УНН.

“Відео провокативного виступу невстановлених осіб у масках поширили кілька закарпатських інтернет-ресурсів. Дії невідомих кваліфіковані як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”, — йдеться в заяві.

Зазначається, що вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

“Україна — демократична держава, де не повинно бути місця для екстремістських висловлювань і утисків громадян за будь-якою ознакою. Ми уважно переглянули ролик, де невідомі у масках погрожують українцям угорського походження, і проводимо заходи для встановлення та затримання провокаторів”, — наголосив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження.

Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

Раніше того ж дня стало відомо про те, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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