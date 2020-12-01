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На Закарпатье открыли производство из-за угроз гражданам венгерского происхождения

На Закарпатье открыли производство из-за угроз гражданам венгерского происхождения

Киев  •  УНН

 • 13218 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Закарпатской области, по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

“Видео провокационного выступления неустановленных лиц в масках распространили несколько закарпатских интернет-ресурсов. Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что уже открыто уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам”. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

“Украина — демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов”, — подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области.

Ранее в тот же день стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

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