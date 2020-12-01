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Ситуация на Закарпатье: посла Венгрии вызвали "на ковер" в МИД

Ситуация на Закарпатье: посла Венгрии вызвали "на ковер" в МИД

Киев  •  УНН

 • 17290 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто сегодня вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Принимал посла - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как сообщили в пресс служба МИД, речь шла о ситуации на Закарпатье, передает УНН.

"1 декабря в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба", - говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинском-венгерских отношениях.

Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любой другого государства, в частности Венгрии, отметили в пресс служба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

Ранее Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров в Закарпатье спекуляцией.

Добавим, что за последние дни на Закарпатье состоялся ряд событий - Служба безопасности Украины в Закарпатье проверяет благотворительный фонд из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

Кроме того, ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне вроде бы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Также стало известно, что в Сюртовской объединенной территориальной общине на Закарпатье местный голова вместе с депутатами после принятия присяги решили выполнить гимн Венгрии.

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