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Виконання депутатами на Закарпатті гімну Угорщини: у СБУ розпочали перевірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які після присяги співали гімн Угорщини, передає УНН із посиланням на пресслужбу УСБУ в Закарпатській області.

"На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що 21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

"Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування", - йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура направив в Службу безпеки України депутатське звернення в зв'язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

Крім того, народні депутати з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін і Олександр Корнієнко просять Офіс генпрокурора і Службу безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне скоєнні новообраними депутатами Сюртовской сільської територіальної громади (с.Сюрте Ужгородського району Закарпатської області) кримінальних правопорушень і негайно почати досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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