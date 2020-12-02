Україна, Молдова, Білорусь: генсек НАТО висловився про дії Росії

“Ми бачимо, як Росія розмістила війська з порушенням побажань різних урядів у нашому сусідстві, як Росія незаконно анексувала Крим, як вони продовжують дестабілізувати схід України, як є російські війська в частинах Грузії, а також війська в Молдові, в Придністров’ї. І це є порушенням територіальної цілісності Молдови і є ще одним прикладом того, як Росія занадто часто не поважає міжнародне право та територіальну цілісність країн, зокрема Молдови”, — заявив Столтенберг.

Відповідаючи на питання, чи може Росія ввести свої війська до Молдови чи Білорусі, генсек Альянсу сказав наступне: “Члени НАТО твердо підтримують територіальну цілісність та незалежність Молдови. Про Білорусь. Ми підтримуємо територіальну цілісність та незалежність Білорусі. Майбутнє Білорусі мають вирішувати жителі Білорусі. Ми, звичайно, стурбовані тим, що бачимо, репресіями проти мирних демонстрантів та відсутністю поваги до основних демократичних прав у Білорусі. Ми повинні залишити за народом Білорусі рішення щодо майбутнього цієї країни. Отже, іноземного втручання бути не повинно. І, звичайно, Росія не повинна втручатися в демократичні процеси або намагатися придушити волю народу в Білорусі”.

Як повідомляв УНН, в НАТО підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерної зброї.