Украина, Молдова, Беларусь: генсек НАТО высказался о действиях России

“Мы видим, как Россия разместила войска с нарушением пожеланий различных правительств в нашем соседстве, как Россия незаконно аннексировала Крым, как они продолжают дестабилизировать восток Украины, как присутствуют российские войска в частях Грузии, а также войска в Молдове, в Приднестровье. И это является нарушением территориальной целостности Молдовы и является еще одним примером того, как Россия слишком часто не уважает международное право и территориальную целостность стран, в частности Молдовы”, — заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос, может ли Россия ввести свои войска в Молдову или Беларусь, генсек Альянса сказал следующее: “Члены НАТО твердо поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы. О Беларуси. Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси. Будущее Беларуси должны решать жители Беларуси. Мы, конечно, обеспокоены тем, что видим, репрессиями против мирных демонстрантов и отсутствием уважения к основным демократическим правам в Беларуси. Мы должны оставить за народом Беларуси решение относительно будущего этой страны. Итак, иностранного вмешательства быть не должно. И, конечно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавить волю народа в Беларуси”.

Как сообщал УНН, в НАТО поддерживают диалог между США и Россией по ограничению количества ядерного оружия.