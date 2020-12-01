"Антилукашенківські протести": страйкують вже близько 100 працівників "Білоруськалію"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Близько ста шахтарів "Білоруськалію" вимагають відставки Лукашенко і нових президентських виборів у Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радыё Свабода".
"Загальна кількість страйкуючих наближається до 100 людей", - йдеться у повідомленні.
Шахтарі вимагають відставки Лукашенко, нових президентських виборів, звільнення політичних в'язнів та припинення насильства.
Вказується, що до страйку приєднався ще один працівник "Білоруськалію" - Віктор Гуринович, який опублікував записане у шахті відеозвернення.
"Населення Білорусі втомилося терпіти непрофесіоналізм, грубість та неадекватність незаконної влади, яка замість діалогу пропонує лише жорсткий тиск та агресію. Пора нагадати, що ми не худоба, ми люди", - сказав працівник підприємства.
Вказано, що кількість страйкуючих на підприємстві зростає.
Нагадаємо, лідерка опозиції Світлана Тіхановська не висуватиме своєї кандидатури, якщо Олександр Лукашенко виконає вимоги білоруських протестувальників і у цій країні відбудуться нові президентські вибори.
Як повідомлялося раніше в УНН, 29 листопада у Білорусі пройшов "Марш сусідів".
Також нагадаємо, за словами Тіхановської, у Білорусі постраждалих і затриманих в результаті протестів — близько 30 тисяч.
Нагадаємо, масові акції протесту проходять у Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тихановська, проте вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися у жорсткі зіткнення маніфестантів з силовиками. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.