"Антилукашенковские протесты": бастуют уже около 100 работников "Беларуськалия"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Около ста шахтеров "Беларуськалия" требуют отставки Лукашенко и новых президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радыё Свабода".
"Общее количество бастующих приближается до 100 человек", - говорится в сообщении.
Шахтеры требуют отставки Лукашенко, новых президентских выборов, освобождения политических заключенных и прекращения насилия.
Указывается, что к забастовке присоединился еще один работник "Беларуськалия" - Виктор Гуринович, который опубликовал записаное в шахте видеообращение.
"Население Беларуси устало терпеть непрофессионализм, грубость и неадекватность незаконной власти, вместо диалога предлагает только жесткое давление и агрессию. Пора напомнить, что мы не скот, мы люди", - сказал работник предприятия.
Указано, что количество бастующих на предприятии растет.
Напомним, лидер оппозиции Светлана Тихановска не будет выдвигать свою кандидатуру, если Александр Лукашенко выполнит требования белорусских протестующих и в этой стране состоятся новые президентские выборы.
Как сообщалось ранее в УНН, 29 ноября в Беларуси прошел "Марш соседей".
Также напомним, по словам Тихановской, в Беларуси пострадавших и задержанных в результате протестов - около 30 тысяч.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с силовиками. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.