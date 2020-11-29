Постраждалих і затриманих у Білорусі – близько 30 тисяч — Тіхановська

“Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, біля 30 тисяч”, — сказала Тіхановська.

Вона додала, що близько 132 людей наразі є політув’язненими, загинули восьмеро людей.

У Білорусі з серпня тривають масові протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка, оголошеного ЦВК переможцем виборів президента, що відбулися 9 серпня цього року. Лукашенко керує в Білорусі цю посаду з 1994 року.

Тіхановська брала участь у цьогорічних виборах як кандидат. У травні, після того, як ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти чоловікові Світлани, блогеру Сергію Тіхановському, вона зареєструвала ініціативну групу від свого імені. Чоловік став керівником її виборчого штабу, згодом Сергія заарештували.

Раніше Тіхановська заявила, що не виставлятиме своєї кандидатури в разі нових президентських виборів у Білорусі.