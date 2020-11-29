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Пострадавших и задержанных в Беларуси - около 30 тысяч — Тихановская

Пострадавших и задержанных в Беларуси - около 30 тысяч — Тихановская

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Тех, кто пострадал или был задержан во время протестов в Беларуси, насчитывается около 30 тысяч. Об этом в интервью Радио Свобода заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН.

“Те, кто пострадал, был задержан, тех, кто каким-либо образом был привлечен, около 30 тысяч”, — сказала Тихановская.

Она добавила, что около 132 человека сейчас является политзаключенными, погибли восемь человек.

В Беларуси с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко, объявленного ЦИК победителем выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года. Лукашенко руководит в Беларуси эту должность с 1994 года.

Тихановская участвовала в нынешних выборах в качестве кандидата. В мае, после того, как ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты мужу Светланы, блогеру Сергею Тихановскому, она зарегистрировала инициативную группу от своего имени. Мужчина стал руководителем ее избирательного штаба, впоследствии Сергея арестовали.

Ранее Тихановская заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру в случае новых президентских выборов в Беларуси.

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