Сьогодні у Білорусі пройде "Марш сусідів"

“О 12:00 ми виходимо на Марш сусідів — який почнеться прямо в наших дворах! Намагайтеся бути вчасно. До 12:30 ми стікаємось до точок, зручних всьому кварталу (це може бути магазин або значуще перехрестя), щоб ближче до 13:00 зібратися вже всім районом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

Раніше колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська підтримала співгромадян, які збираються брати участь в недільній акції протесту “Марш сусідів”.

За словами екскандидата, у Білорусі постраждалих і затриманих в результаті протестів — близько 30 тисяч.