Сегодня в Беларуси пройдет "Марш соседей"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет воскресный "Марш соседей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал "Беларусь головного мозга".
“В 12:00 мы выходим на Марш соседей — который начнется прямо в наших дворах! Старайтесь быть вовремя. До 12:30 мы стекаемся к точкам, удобных всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом”, — говорится в сообщении.
Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.
Ранее бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, которые собираются участвовать в воскресной акции протеста “Марш соседей”.
По словам экс-кандидата, в Беларуси пострадавших и задержанных в результате протестов — около 30 тысяч.