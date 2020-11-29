Протести в Білорусі: Тіхановська підтримала запланований "Марш сусідів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська підтримала співгромадян, які збираються брати участь в недільній акції протесту "Марш сусідів", передає УНН із посиланням на Telegram-канал Тіхановської.
“Кожен виходить на вулиці свого району і бачить десятки, сотні і тисячі соратників”, — йдеться в повідомленні в .
“Ми всі стали іншими, тому що побачили страх насильство і жорстокість. Але в той же час ми залишилися собою, на відміну від режиму, який показав своє справжнє обличчя”, — підкреслила вона. Опозиціонерка охарактеризувала білорусів як “гордий сміливий і мирний народ, який дізнався ціну свободи і більше ніколи не погодиться жити без неї”.
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Нагадаємо, Тіхановська виявила бажання зустрітися зі президентом Росії Володимиром Путіним, коли у Кремлі запевнили, що контакти Путіна з Тіхановською не плануються.