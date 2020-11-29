Протесты в Беларуси: Тихановская поддержала планируемый "Марш соседей"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, которые собираются участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тихановской.
“Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников”, — говорится в сообщении.
“Мы все стали другими, потому что увидели страх насилие и жестокость. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, который показал свое истинное лицо”, — подчеркнула она. Оппозиционерка охарактеризовала белорусов как “гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее”.
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Напомним, Тихановская изъявила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда в Кремле заверили, что контакты Путина с Тихановской не планируются.