Угорщина звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті

“Після засідання НАТО я розмовляв по телефону зі своїм другом Гентом Какаєм, міністром закордонних справ Албанії, який також в даний час очолює ОБСЄ. Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади”, — написав Сіярто.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ “будуть поінформовані про те, що сталося”, і зв’яжуться з представниками угорців Закарпаття.

Як повідомляв УНН, напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення в зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Раніше стало відомо про те, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України.