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Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье

Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 28108 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает УНН.

“После заседания НАТО я разговаривал по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который также в настоящее время возглавляет ОБСЕ. Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины”, — написал Сиярто.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ “будут проинформированы о том, что произошло”, и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Как сообщал УНН, накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Ранее стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Украинские Национальные Новости

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