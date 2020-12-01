Ситуація у Карабасі: Алієв виступив зі зверненням з нагоди переходу Лачинського району під контроль Баку

“З почуттям великої радості повідомляю, що Лачинський район звільнений від окупації. Сердечно вітаю з цієї нагоди весь азербайджанський народ. Звільнення Лачинського району від окупації — історична подія”, — сказав глава держави в зверненні до нації, яке показали місцеві телеканали. Алієв особливо підкреслив, що Азербайджан повернув Лачинський район без єдиного пострілу.

Лачін — третій і останній район, який перейшов під контроль Баку, згідно з тристоронньою заявою від 9 листопада. Він перебував під контролем вірменської сторони з 17 травня 1992 року. Разом з тим зберігається так званий Лачинський коридор шириною 5 км, який забезпечує зв’язок між Нагірним Карабахом і Вірменією і при цьому не торкається міста Шуша. Коридор знаходиться під контролем російського миротворчого контингенту.

Азербайджан продемонструє жорстку позицію в разі спроб втрутитися в домовленості, закріплені в тристоронній заяві щодо Нагірного Карабаху. “Якщо хтось захоче втрутитися в заяву, підписану 10 листопада (9 листопада за Києвом), то побачить нашу жорстку позицію”, — сказав глава республіки, текст звернення якого опублікували місцеві ЗМІ.

Алієв підкреслив, що такі спроби робляться, і їхня мета — порушити досягнуту угоду. “Тому що вона деяких дуже дратує тим, що тут уже виник новий формат безпеки. У заяві закріплено створення спільного турецько-російського центру. У той же час деяких дратує... виконання положень заяви. Однак ніхто не може втручатися в наші справи, в досягнуту угоду. Вона виконується і має виконуватися”, — підкреслив глава держави.

За словами Алієва, в регіоні виникла нова реальність. “Якщо питання, зазначені в заяві... знайдуть рішення, то в нашому регіоні будуть створені нові рамки співробітництва”, — зазначив він.

Алієв зазначив, що президенти Росії і Туреччини позитивно поставилися до ідеї створення коридору між Нахічеванем і західними районами Азербайджану і формування тим самим нової платформи співпраці в регіоні.

“Тут (у тристоронній заяві) конкретно вказується, що створюється коридор між Нахчиванської Автономною Республікою і основною частиною Азербайджану ... У той же час для повного і орієнтованого на майбутнє вирішення цього питання включений і додатковий пункт — про будівництво за погодженням сторін нових транспортних комунікацій , що з’єднують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану. Це означає, що має бути два коридори”, — сказав Алієв, зазначивши, що всі країни регіону будуть отримувати з цього тільки вигоду.

“Азербайджан з’єднується зі своєю невід’ємною частиною — Нахічеванем. Азербайджан з’єднується з Туреччиною. Росія, Азербайджан, Туреччина, Іран і, якщо захоче, Вірменія теж може підключитися до цього коридору. Таким чином, в регіоні може бути створена нова п’ятистороння платформа співпраці. Я вже довів цю свою думку до президентів Росії і Туреччини. І Реджеп Тайіп Ердоган, і Володимир Путін позитивно поставилися до цього”, — додав президент Азербайджану.

Глава держави зазначив, що Баку виступає за довгостроковий мир в регіоні. “Для досягнення цього необхідно, щоб поряд із заходами безпеки розвивалося і співробітництво. Ми готові до співпраці”, — підкреслив він.

Алієв також повідомив, що в ході візиту в Баку 21 листопада російської міжвідомчої делегації були обговорені в тому числі і питання відновлення залізниці в регіоні.

Крім того, Алієв повідомив, що “Південний газовий коридор”, призначений для поставок азербайджанського газу в Європу, буде повністю зданий в експлуатацію в кінці грудня 2020 року.

“В кінці грудня буде вже повністю зданий в експлуатацію „Південний газовий коридор“. Його остання частина — Трансадріатичний трубопровід (ТАП) — здається в експлуатацію ”, - сказав глава держави.

Довідка: “Південний газовий коридор” (ПГК) прокладений від Баку до півдня Італії через територію Грузії, Туреччини, Греції та Албанії. Він являє собою інтегровану систему, що включає Південнокавказький, Трансанатолійський і Трансадріатичний трубопроводи. Пропускна здатність ПГК складе 16 млрд кубометрів газу, з яких 6 млрд залишаться в Туреччині, а 10 млрд будуть направлятися на південь Європи. Основним джерелом газу для ПГК вважається морське газоконденсатне родовище Шах-Деніз в Каспійському морі з запасами 1,2 трлн кубометрів.

25 листопада Міністерство енергетики Азербайджану заявило, що комерційне транспортування азербайджанського газу до Європи по Трансадріатичному трубопроводу, який є останнім сегментом ПГК, почнеться в кінці 2020 року.

Алієв заявив про намір Азербайджану створити декілька водосховищ для розвитку сільського господарства в районах, які перейшли під його контроль після підписання заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

“Відповідні вказівки вже дано, передбачено будівництво водосховищ. Це саме по собі є одним з факторів, який надасть дуже великий вплив на розвиток сільського господарства, забезпечення екологічного балансу”, — сказав він. За словами президента, наявність додаткових водних ресурсів “має велике значення” для відновлення територій.

Алієв також заявив, що війна в Карабаху вже залишилася позаду і для країни почалася нова ера.

“Сьогодні збулися всі наші мрії. Це дійсно велике щастя для кожного з нас. Війна вже залишилася позаду. Починається нова ера для нашої країни”, — сказав глава держави.

За словами Алієва, настала “ера творення, розвитку, відновлення звільнених територій”. “Я абсолютно впевнений, що азербайджанський народ і в цей період проявить єдність, солідарність, продемонструє тверду волю. Знов об’єднавшись, азербайджанський народ зробить все можливе для відновлення зруйнованих міст і сіл”, — додав він. Алієв висловив упевненість, що відтепер його народ “чекає безпечне і щасливе життя”.

Алієв також переконаний, що настане день, коли вірмени, які проживають в Нагірному Карабасі, і азербайджанці, “які обов’язково туди повернуться, знову будуть жити в умовах добросусідства”.