Нагірний Карабах: армія Азербайджану взяла під контроль Лачинський район

"Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем'єр-міністром Республіки Вірменія, підрозділи азербайджанської армії 1 грудня увійшли у Лачинський район", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, президент Азербайджану заявив про перехід Кельбаджарського району під контроль Баку. Також 20 листопада азербайджанські війська увійшли в Агдамський район.

Нагадаємо, ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли на спірній території почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерту (Ханкенді).

Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

Як повідомляв УНН, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Пізніше у мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно із документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила у Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Крім того, у Туреччині схвалили відправку військових в Азербайджан. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців у Карабаху будуть ще й турецькі.