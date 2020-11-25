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Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану заявив про перехід Кельбаджарського району під контроль Баку

Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану заявив про перехід Кельбаджарського району під контроль Баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив в середу в зверненні до нації про перехід під контроль Баку прилеглого до Нагірного Карабаху Кельбаджарського району, пише УНН з посиланням на місцеве агентство AzerTAG.

“Дорогі співвітчизники, сьогодні Кельбаджарський район звільнений від окупації. Сердечно вітаю з цієї нагоди весь азербайджанський народ”, — сказав глава держави в зверненні, яке було показано в ефірі місцевих телеканалів.

Президент підкреслив, що азербайджанський народ з нетерпінням чекав цього дня протягом довгих років. Він зазначив, що з точки зору території Кельбаджар є одним з найбільших районів Азербайджану. “Розташовані там пам’ятники, мечеті і церкви є нашим історичним надбанням”, — підкреслив глава держави. За його словами, всі церкви охороняються державою як культурне надбання. “Нехай ніхто не турбується, ці церкви і далі будуть охоронятися державою”, — заявив азербайджанський лідер.

Алієв також повідомив про плани відновлення Кельбаджара. “Ми все відновимо, відбудуємо Кельбаджар заново”, — сказав Алієв, додавши, що дав доручення про підготовку генерального плану реконструкції району.

За словами Алієва, Азербайджан має намір відновити залізничне сполучення з Нахічеванською автономною республікою.

“Уже дані попередні доручення щодо відновлення залізниці в Нахічеванську автономну республіку”, — цитує Алієва агентство AzerTAG.

Він також нагадав, що вже вжиті заходи по відновленню іншої гілки на території, які перейшли під контроль Баку, зокрема залізниці Барда — Агдам. “Для відновлення Агдамського району та зручності людей, які в майбутньому будуть там проживати, ця дорога повинна бути обов’язково”, — додав Алієв, обіцяючи регулярно інформувати громадськість про прогрес в цьому напрямку.

Звернення президента Азербайджану:

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