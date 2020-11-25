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Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку

Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду в обращении к нации о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района, пишет УНН со ссылкой на местное агентство AzerTAG.

“Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ”, — сказал глава государства в обращении, которое было показано в эфире местных телеканалов.

Президент подчеркнул, что азербайджанский народ с нетерпением ждал этого дня на протяжении долгих лет. Он отметил, что с точки зрения территории Кельбаджар является одним из самых крупных районов Азербайджана. “Расположенные там памятники, мечети и церкви являются нашим историческим достоянием”, — подчеркнул глава государства. По его словам, все церкви охраняются государством как культурное достояние. “Пусть никто не беспокоится, эти церкви и дальше будут охраняться государством”, — заявил азербайджанский лидер.

Алиев также сообщил о планах восстановления Кельбаджара. “Мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново”, — сказал Алиев, добавив, что дал поручение о подготовке генерального плана реконструкции района.

По словам Алиева, Азербайджан намерен восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

“Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую автономную республику”, — цитирует Алиева агентство AzerTAG.

Он также напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ветки в перешедшие под контроль Баку территории, в частности железной дороги Барда — Агдам. “Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно”, — добавил Алиев, обещав регулярно информировать общественность о прогрессе в этом направлении.

Обращение президента Азербайджана:

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