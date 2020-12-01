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Нагорный Карабах: армия Азербайджана взяла под контроль Лачинский район

Нагорный Карабах: армия Азербайджана взяла под контроль Лачинский район

Киев  •  УНН

 • 14785 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Минобороны Азербайджана сообщило о колоннах военной техники, которые успешно вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Ранее Азербайджан уже занял Агдамский и Кельбаджарский районы. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, президент Азербайджана заявил о переходе Кельбаджарский района под контроль Баку. Также 20 ноября азербайджанские войска вошли в Агдамский район.

Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда на спорной территории начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерта (Ханкенди).

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Как сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Кроме того, в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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