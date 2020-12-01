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Ситуация в Карабахе: Алиев выступил с обращением по случаю перехода Лачинского района под контроль Баку

Ситуация в Карабахе: Алиев выступил с обращением по случаю перехода Лачинского района под контроль Баку

Киев  •  УНН

 • 19170 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку, передает УНН со ссылкой на местное агентство AzerTAG.

“С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации — историческое событие”, — сказал глава государства в обращении к нации, которое показали местные телеканалы. Алиев особо подчеркнул, что Азербайджан вернул Лачинский район без единого выстрела.

Лачин — третий и последний район, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября. Он находился под контролем армянской стороны с 17 мая 1992 года. Вместе с тем сохраняется так называемый Лачинский коридор шириной 5 км, который обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией и при этом не затрагивает город Шушу. Коридор находится под контролем российского миротворческого контингента.

Азербайджан продемонстрирует жесткую позицию в случае попыток вмешаться в договоренности, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. “Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по Киеву), то увидит нашу жесткую позицию”, — сказал глава республики, текст обращения которого опубликовали местные СМИ.

Алиев подчеркнул, что такие попытки предпринимаются, и их цель — нарушить достигнутое соглашение. “Потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает... выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться”, — подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, в регионе возникла новая реальность. “Если вопросы, указанные в заявлении... найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки сотрудничества”, — отметил он.

Алиев отметил, что президенты России и Турции положительно отнеслись к идее создания коридора между Нахичеванью и западными районами Азербайджана и формирования тем самым новой платформы сотрудничества в регионе.

“Здесь (в трехстороннем заявлении) конкретно указывается, что создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана... В то же время для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса включен и дополнительный пункт — о строительстве по согласованию сторон новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Это означает, что должно быть два коридора”, — сказал Алиев, отметив, что все страны региона будут извлекать из этого только выгоду.

“Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью — Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому”, — добавил президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Баку выступает за долгосрочный мир в регионе. “Для достижения этого необходимо, чтобы наряду с мерами безопасности развивалось и сотрудничество. Мы готовы к сотрудничеству”, — подчеркнул он.

Алиев также сообщил, что в ходе визита в Баку 21 ноября российской межведомственной делегации были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железной дороги в регионе.

Кроме того, Алиев сообщил, что “Южный газовый коридор”, предназначенный для поставок азербайджанского газа в Европу, будет полностью сдан в эксплуатацию в конце декабря 2020 года.

“В конце декабря будет уже полностью сдан в эксплуатацию „Южный газовый коридор“. Его последняя часть — Трансадриатический трубопровод (ТАП) — сдается в эксплуатацию”, — сказал глава государства.

Справка: “Южный газовый коридор” (ЮГК) проложен от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании. Он представляет собой интегрированную систему, включающую Южнокавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд останутся в Турции, а 10 млрд будут направляться на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз в Каспийском море с запасами 1,2 трлн кубометров.

25 ноября Министерство энергетики Азербайджана заявило, что коммерческая транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является последним сегментом ЮГК, начнется в конце 2020 года.

Алиев заявил о намерении Азербайджана создать несколько водохранилищ для развития сельского хозяйства в районах, которые перешли под его контроль после подписания заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

“Соответствующие указания уже даны, предусмотрено строительство водохранилищ. Это само по себе является одним из факторов, который окажет очень большое влияние на развитие сельского хозяйства, обеспечение экологического баланса”, — сказал он. По словам президента, наличие дополнительных водных ресурсов “имеет большое значение” для восстановления территорий.

Алиев также заявил, что война в Карабахе уже осталась позади и для страны началась новая эра.

“Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого из нас. Война уже осталась позади. Начинается новая эра для нашей страны”, — сказал глава государства.

По словам Алиева, наступила “эра созидания, развития, восстановления освобожденных территорий”. “Я абсолютно уверен, что азербайджанский народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных городов и сел”, — добавил он. Алиев выразил уверенность, что отныне его народ “ждет безопасная и счастливая жизнь”.

Алиев также убежден, что наступит день, когда армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, “которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства”.

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