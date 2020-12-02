ДТП в Германии, переговоры НАТО и ситуация на Закарпатье - главные события суток

Наезд на людей в немецком Трире

В немецком Трире задержали 51-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения намеренно ехал зигзагом по пешеходной зоне, чтобы причинить вред как можно большему количеству людей. В результате ЧП погибли три женщины, 9-месячный младенец и мужчина. Кроме того, пострадали 15 человек, из них 9 получили тяжелые травмы. Около 25 человек находились в шоковом состоянии.

Преступление совершил ранее судимый гражданин Германии. Его задержали. Следователи не исключают, что у подозреваемого могут быть психические проблемы, потому проведут психиатрическую экспертизу. Против него начато расследование по подозрению в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших украинцы. Это выясняют украинские дипломаты.

Ситуация на Закарпатье и конфликт с Венгрией

Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области.

Во вторник на ситуацию отреагировали в СБУ, отметив, что проверяют признаки противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТГ.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивания” венгров на Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в украинский МИД.

Переговоры министров иностранных дел НАТО

Во вторник состоялось первое заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое проходит с 1 по 2 декабря в формате видеоконференции. На нем НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире, в том числе в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.

После первого дня переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе поддерживают диалог между США и Россией по ограничению количества ядерного оружия. Он также отметил, что НАТО обеспокоены действиями России по отношению к странам-соседям, и поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Новости в мире

В США избранный президент Джозеф Байден официально представил своих главных советников по вопросам экономической политики. Состав его команды подчеркивает, что он нацелен на более агрессивный подход в борьбе с пандемией коронавируса. Также примечательно, что на ряд руководящих должностей в экономической команде Байден планирует назначить женщин.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Министерство юстиции не обнаружило масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить результаты президентских выборов. Однако действующий президент Дональд Трамп продолжает судиться.

В Беларуси около 100 шахтеров “Беларуськалия” бастуют, требуя отставки Александра Лукашенко и новых президентских выборов.

Из-за ситуации в Беларуси в Европарламенте прошли дебаты на тему прав человека. После них евродепутаты призвали Евросоюз расследовать преступления, совершенные режимом Александра Лукашенко, и требуют от ЕС глобальных санкций к виновным в нарушениях прав человека.

В то же время, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о запуске интернет-платформы Единая книга регистрации преступлений для возбуждения уголовных дел в отношении действий белорусских силовиков против мирных протестующих.

В Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал резолюцию Сената Франции, которая содержит призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. Глава республики посоветовал тем, кто хочет помочь созданию “второго армянского государства”, выделить для этого часть своей территории и не распоряжаться “законными азербайджанскими землями”.

Алиев также выступил с обращением по случаю перехода Лачинского района под контроль Баку.

По данным ООН, более 600 тысяч этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана после соглашения о прекращении огня, подписанного между воюющими сторонами в 1994 году. По армянскому населению Нагорного Карабаха, которое выехало в Армению, спасаясь от недавнего обострения вооруженного конфликта в 2020 году, речь идет о 90 тысячах человек, в основном женщин, детей и пожилых людей.