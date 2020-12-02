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Вибори в США: Байден представив свою економічну команду

Вибори в США: Байден представив свою економічну команду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Обраний президент США Джозеф Байден офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

Подання складу команди відбулося в Вілмінгтоні, штат Делавер. Байден виступив разом з кандидатами, в тому числі з кандидатом на пост міністра фінансів Джанет Йеллен, яка раніше очолювала Федеральну резервну систему США.

На пост голови Економічної ради Байден збирається призначити економіста з Прінстонського університету Сесилію Роуз. До Ради також увійдуть економісти Хізер Боуші і Джаред Бернштейн. На пост глави Бюджетного управління Білого дому обраний президент США висунув Ніру Тандем — виконавчого директора аналітичного центру Center for American Progress.

Відзначається, що склад обраної Байденом команди підкреслює, що він націлений на більш агресивний підхід в боротьбі з пандемією коронавіруса. Всі його майбутні радники висловлюються за додаткові заходи стимулювання економіки під час пандемії.

Примітно, що на ряд керівних посад в економічній команді Байден планує призначити жінок. Зокрема, Роуз стане першою чорношкірою жінкою, яка очолить Економічну раду при президенті США, а Йеллен — першою жінкою на посаді міністра фінансів. Всі три призначення вимагають затвердження в Сенаті США.

Розклад сил в Сенаті США остаточно визначиться за підсумками другого туру виборів в Джорджії, який пройде 5 січня.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Джо Байден оголосив, що посади в Білому домі, пов’язані з комунікаціями глави держави, займуть тільки жінки. Байден також призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом.

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