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Байден призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом

Байден призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 17817 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Обраний президент США Джо Байден призначив трьох нових членів своєї команди по боротьбі з пандемією. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Йдеться про Джейн Гопкінс, Джилл Джим і Девіда Майклса, які мають, за словами Байдена, зміцнити команду, сприяючи тому, щоб в ході планування зусиль по боротьбі з пандемією враховувалися результати лікування і питання, пов’язані з трудовими ресурсами.

Джейн Гопкінс спеціалізується в області психіатрії та є членом робочої групи штату Вашингтон по боротьбі з коронавірусом.

Представниця народу Навахо Джилл Джим, є виконавчим директором Департаменту охорони здоров’я народності Навахо. Її спеціальність — профілактика хронічних захворювань і проблеми соціальної нерівності серед корінних американців.

Девід Майклс — епідеміолог і фахівець в області екологічних аспектів охорони здоров’я, а також професійних захворювань. Він — професор департаменту глобальної охорони здоров’я Університету імені Джорджа Вашингтона.

За оцінками фахівців, станом на сьогоднішній ранок у світі зафіксовано понад 62 мільйонів випадків захворювання коронавірусом. У США число інфікованих перевищило 13 мільйонів. На другому місці — Індія (понад 9 мільйонів), а на третьому — Бразилія (6 мільйонів).

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