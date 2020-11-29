Байден назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Избранный президент США Джо Байден назначил трех новых членов своей команды по борьбе с пандемией. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Речь идет про Джейн Хопкинс, Джилл Джим и Дэвида Майклса, которые должны, по словам Байдена, укрепить команду, способствуя тому, чтобы в ходе планирования усилий по борьбе с пандемией учитывались результаты лечения и вопросы, связанные с трудовыми ресурсами.
Джейн Хопкинс специализируется в области психиатрии и член рабочей группы штата Вашингтон по борьбе с коронавирусом.
Представительница народа Навахо Джилл Джим, является исполнительным директором Департамента здравоохранения народности Навахо. Ее специальность — профилактика хронических заболеваний и проблемы социального неравенства среди коренных американцев.
Дэвид Майклс — эпидемиолог и специалист в области экологических аспектов здравоохранения, а также профессиональных заболеваний. Он — профессор департамента глобального здравоохранения Университета имени Джорджа Вашингтона.
По оценкам специалистов, по состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировано более 62 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В США число инфицированных превысило 13 млн. На втором месте — Индия (более 9 млн), а на третьем — Бразилия (6 млн).