На COVID-19 у світі захворіли вже 62 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 62 158 338 людей, з них одужало 39 757 130. Кількість померлих зросла до 1 450 578.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 238 433), Індія (9 351 109), Бразилія (6 290 272), Франція (2 260 789), Росія (2 223 500), Іспанія (1 628 208), Велика Британія (1 609 141), а також Італія (1 564 532).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (266 014), Бразилії (172 561), Індії (136 200) та Мексиці (104 242).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 709 701 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 093 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

