В Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294

“16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник”, — написав Степанов.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 1 639 осіб;

▪️ летальних випадків — 184;

▪️ одужало — 8 897 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу — 67 348 (зокрема методом ПЛР — 43 458, методом ІФА — 23 890).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 709 701 особа;

— одужало — 335 135 осіб;

— летальних випадків — 12 093;

— проведено ПЛР-тестувань — 4 463 249.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 67 278 випадків;

Вінницька область — 17 051 випадок;

Волинська область — 23 656 випадків;

Дніпропетровська область — 36 487 випадків;

Донецька область — 22 210 випадків;

Житомирська область — 29 098 випадків;

Закарпатська область — 22 974 випадки;

Запорізька область — 29 296 випадків;

Івано-Франківська область — 35 374 випадки;

Київська область — 36 214 випадків;

Кіровоградська область — 4 941 випадок;

Луганська область — 6 185 випадків;

Львівська область — 45 052 випадки;

Миколаївська область — 17 710 випадків;

Одеська область — 42 851 випадок;

Полтавська область — 21 490 випадків;

Рівненська область — 30 430 випадків;

Сумська область — 27 603 випадки;

Тернопільська область — 27 425 випадків;

Харківська область — 54 517 випадків;

Херсонська область — 9 845 випадків;

Хмельницька область — 28 917 випадків;

Черкаська область — 22 053 випадки;

Чернівецька область — 33 291 випадок;

Чернігівська область — 17 753 випадки.

“Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні”, — додав Степанов.