В Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294

“16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник”, — написав Степанов.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано — 1 639 осіб;
▪️ летальних випадків — 184;
▪️ одужало — 8 897 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу — 67 348 (зокрема методом ПЛР — 43 458, методом ІФА — 23 890).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 709 701 особа;
— одужало — 335 135 осіб;
— летальних випадків — 12 093;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 463 249.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях”, — повідомив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ — 67 278 випадків;
Вінницька область — 17 051 випадок;
Волинська область — 23 656 випадків;
Дніпропетровська область — 36 487 випадків;
Донецька область — 22 210 випадків;
Житомирська область — 29 098 випадків;
Закарпатська область — 22 974 випадки;
Запорізька область — 29 296 випадків;
Івано-Франківська область — 35 374 випадки;
Київська область — 36 214 випадків;
Кіровоградська область — 4 941 випадок;
Луганська область — 6 185 випадків;
Львівська область — 45 052 випадки;
Миколаївська область — 17 710 випадків;
Одеська область — 42 851 випадок;
Полтавська область — 21 490 випадків;
Рівненська область — 30 430 випадків;
Сумська область — 27 603 випадки;
Тернопільська область — 27 425 випадків;
Харківська область — 54 517 випадків;
Херсонська область — 9 845 випадків;
Хмельницька область — 28 917 випадків;
Черкаська область — 22 053 випадки;
Чернівецька область — 33 291 випадок;
Чернігівська область — 17 753 випадки.
“Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні”, — додав Степанов.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився “карантином вихідного дня” — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем’єр Денис Шмигаль раніше заявляв водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.