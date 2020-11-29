На COVID-19 в мире заболели уже 62 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, заболели уже 62 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 62 158 338 человек, из них выздоровели 39 757 130. Количество умерших возросло до 1 450 578.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 238 433), Индия (9 351 109), Бразилия (6 290 272), Франция (2 260 789), Россия (2 223 500), Испания (1 628 208), Великобритания (1 609 141), а также Италия (1 564 532).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (266 014), Бразилии (172 561), Индии (136 200) и Мексике (104 242).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 093 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.