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Выборы в США: Байден представил свою экономическую команду

Выборы в США: Байден представил свою экономическую команду

Киев  •  УНН

 • 13162 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден официально представил своих главных советников по экономической политике. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

Представление состава команды состоялось в Уилмингтоне, штат Делавэр. Байден выступил вместе с кандидатами, в том числе с кандидатом на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла Федеральную резервную систему США.

На пост председателя Экономического совета Байден собирается назначить экономиста из Принстонского университета Сесилию Роуз. В Совет также войдут экономисты Хизер Боуши и Джаред Бернштейн. На пост главы Бюджетного управления Белого дома избранный президент США выдвинул Ниру Танден — исполнительного директора аналитического центра Center for American Progress.

Отмечается, что состав выбранной Байденом команды подчеркивает, что он нацелен на более агрессивный подход в борьбе с пандемией коронавируса. Все его будущие советники высказываются за дополнительные меры стимулирования экономики во время пандемии.

Примечательно, что на ряд руководящих постов в экономической команде Байден планирует назначить женщин. В частности, Роуз станет первой чернокожей женщиной, возглавившей Экономический совет при президенте США, а Йеллен — первой женщиной на посту министра финансов. Все три назначения требуют утверждения в Сенате США.
Расклад сил в Сенате США окончательно определится по итогам второго тура выборов в Джорджии, который пройдет 5 января.

Как сообщал УНН, избранный президент США Джо Байден объявил, что должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства, займут только женщины. Байден также назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом.

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