За комунікації Білого дому при Байдені відповідатимуть лише жінки

Директором з комунікацій Білого дому стане Кейт Бедінгфілд. Вона працювала у виборчому штабі Байдена, а також була його помічницею зі зв’язків, коли Байден обіймав пост віце-президента США. Заступницею Бедінгфілд буде Пили Тобар, також працювала в штабі демократа.

Пост прес-секретаря Білого дому займе Дженніфер Псакі. Під час президентства Барака Обами Дженніфер Псакі входила в його команду з комунікацій, а також очолювала прес-службу Держдепартаменту США. Першою заступницею прес-секретаря стане Карін Жан-П’єр, яка була головою передвиборного штабу майбутнього віце-президента Камали Харріс. Помічницею першої леді зі зв’язків стане Елізабет Александер. Під час віце-президентства Байдена вона займала пост його прес-секретаря. А Симона Сандерс отримає посаду прес-секретаря віце-президента Камали Харріс. Вона була старшим радником у виборчій кампанії Байдена і Харріс.

“Цій команді буде довірена величезна відповідальність щодо встановлення зв’язку між американським народом і Білим домом”, — підкреслив Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден травмувався під час гри з собакою

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020

Раніше Байден призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом.

Джо Байден, за даними провідних американських ЗМІ, на президентських виборах в США 3 листопада заручився достатньою кількістю голосів Колегії вибірників для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом. Офіційні результати обробки бюлетенів в штатах будуть оголошені в грудні. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.

Нинішній глава держави кілька тижнів не визнавав поразку, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Однак в кінці листопада Трамп підтримав рішення Управління з загальних питань адміністрації США почати процедуру передачі президентської влади в країні.