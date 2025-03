За коммуникацию Белого дома при Байдене будут отвечать только женщины

Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд. Она работала в избирательном штабе Байдена, а также была его помощницей по связям, когда Байден занимал пост вице-президента США. Заместителем Бедингфилд будет Пилы Тобар, также работала в штабе демократа.

Пост пресс-секретаря Белого дома займет Дженнифер Псаки. Во время президентства Барака Обамы Псаки входила в его команду по коммуникациям, а также возглавляла пресс-службу Госдепартамента США. Первой заместителем пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер, которая была главой предвыборного штаба будущего вице-президента Камалы Харрис. Помощницей первой леди по связям станет Элизабет Александер. Во время вице-президентства Байдена она занимала пост его пресс-секретаря. А Симона Сандерс получит должность пресс-секретаря вице-президента Камалы Харрис. Она была старшим советником в избирательной кампании Байдена и Харрис.

“Этой команде будет доверена огромная ответственность по установлению связи между американским народом и Белым домом”, — подчеркнул Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден травмировался во время игры с собакой

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women. https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@ Transition46) November 29, 2020

Ранее Байден назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом.

Джо Байден, по данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должно состояться 20 января.

Нынешний глава государства несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.