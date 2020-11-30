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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 37377 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 57546 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70501 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 83831 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111452 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 113580 просмотра

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За коммуникацию Белого дома при Байдене будут отвечать только женщины

За коммуникацию Белого дома при Байдене будут отвечать только женщины

Киев  •  УНН

 • 10661 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Избранный президент США Джо Байден объявил, кто займет должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства. Об этом сообщается в воскресенье, 29 ноября, в аккаунте команды Байдена в Twitter, передает УНН.

Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд. Она работала в избирательном штабе Байдена, а также была его помощницей по связям, когда Байден занимал пост вице-президента США. Заместителем Бедингфилд будет Пилы Тобар, также работала в штабе демократа.

Пост пресс-секретаря Белого дома займет Дженнифер Псаки. Во время президентства Барака Обамы Псаки входила в его команду по коммуникациям, а также возглавляла пресс-службу Госдепартамента США. Первой заместителем пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер, которая была главой предвыборного штаба будущего вице-президента Камалы Харрис. Помощницей первой леди по связям станет Элизабет Александер. Во время вице-президентства Байдена она занимала пост его пресс-секретаря. А Симона Сандерс получит должность пресс-секретаря вице-президента Камалы Харрис. Она была старшим советником в избирательной кампании Байдена и Харрис.

“Этой команде будет доверена огромная ответственность по установлению связи между американским народом и Белым домом”, — подчеркнул Байден.

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President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women. https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@ Transition46) November 29, 2020

Ранее Байден назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом.

Джо Байден, по данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должно состояться 20 января.

Нынешний глава государства несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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