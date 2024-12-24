Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине завершится в 2025 году и есть только два варианта развития событий. Об этом Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet, передает УНН.

Война закончится в 2025 году. Либо она завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена - заявил Орбан.

По его словам, "мы вступили в военный конфликт с россией, который был нам не под силу".

Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро - деньги, которые можно было бы использовать для быстрого повышения уровня жизни по всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были сожжены",- заявил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что "пятая часть территории Украины под оккупацией, сотни тысяч убитых, сотни тысяч покалеченных, сотни тысяч раненых, сотни тысяч овдовевших, осиротевших. А тем временем миллионы людей бежали из Украины, инфраструктура, транспортная и энергетическая системы которой разрушены, и страна не способна поддерживать себя экономически в обозримом будущем".

Также Обран назвал российского диктатора владимира путина "честным партнером" Венгрии.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у россии не станет ресурсов для того, чтобы продолжать войну.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Он также заявил, что Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.