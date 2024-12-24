Орбан назвал два сценария завершения войны в Украине в 2025 году

ukenru
Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
07:08 • 42417 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
06:30 • 103826 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 106040 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 117219 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 115875 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 116018 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107318 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 103188 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 101123 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 118785 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 93880 просмотра
Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

 • 70492 просмотра
"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

 • 39806 просмотра
США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

03:51 • 40224 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

05:06 • 35564 просмотра
публикации
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

06:30 • 103829 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 117040 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 118785 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 123814 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 126328 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 14864 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 26107 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 93880 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 86863 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 100800 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Орбан назвал два сценария завершения войны в Украине в 2025 году

Орбан назвал два сценария завершения войны в Украине в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 722 просмотра

Read in English

Премьер Венгрии прогнозирует окончание войны в Украине в 2025 году через мирные переговоры или уничтожение одной из сторон. Он также раскритиковал расходы Запада на поддержку Украины и назвал путина «честным партнером».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине завершится в 2025 году и есть только два варианта развития событий. Об этом Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet, передает УНН

Война закончится в 2025 году. Либо она завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена

- заявил Орбан.

По его словам,  "мы вступили в военный конфликт с россией, который был нам не под силу". 

Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро - деньги, которые можно было бы использовать для быстрого повышения уровня жизни по всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были сожжены",- заявил Орбан. 

Премьер Венгрии отметил, что "пятая часть территории Украины под оккупацией, сотни тысяч убитых, сотни тысяч покалеченных, сотни тысяч раненых, сотни тысяч овдовевших, осиротевших. А тем временем миллионы людей бежали из Украины, инфраструктура, транспортная и энергетическая системы которой разрушены, и страна не способна поддерживать себя экономически в обозримом будущем". 

 Также Обран назвал российского диктатора владимира путина "честным партнером" Венгрии. 

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у россии не станет ресурсов для того, чтобы продолжать войну.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Он также заявил, что Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан