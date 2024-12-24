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Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Киев  •  УНН

 • 6725 просмотра

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Актер провел 14-минутную трансляцию, во время которой разбил гитару и танцевал без рубашки.

Актер Тимоти Шаламе устроил своим 19,3 млн подписчиков в Instagram странную 14-минутную прямую трансляцию в понедельник днем, во время которой он разбил гитару и танцевал без рубашки, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Номинант на премию "Оскар", которому в эту пятницу исполняется 29 лет, начал прямую трансляцию "мрачно", сидя в офисном кресле внутри огромной пустой звуковой сцены.

Тимоти смотрел монтаж кадров Боба Дилана, пока на заднем плане ревела его песня 1991 года Blind Willie McTell.

Шаламе, который играет Дилана в фильме A Complete Unknown, разбил гитару вдребезги в стиле Nirvana, не произнеся ни одного слова.

Звезда боевика "Дюна: Часть 2" затем торжественно поднял руки, когда заиграла песня I Gotta Feeling группы The Black Eyed Peas 2009 года.

"Приветствуем, Тиммоти", - высветилось на большом экране, неправильно написав имя Тимоти.

На большом экране вспыхнуло также: "Ты сделал это. Молодец, Тимми. Удачи тебе в будущем. Впечатляет, мягко говоря. Мы так гордимся тобой. Мы будем смотреть твои другие фильмы".

Шаламе танцевал перед призрачной фигурой, напоминающей его знаменитую девушку - продюсера и звезду сериала "Кардашьян" Кайли Дженнер - которая вошла в кадр, обняла его и вышла из кадра.

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Еще четыре человека обняли уроженца Нью-Йорка, который снял толстовку, чтобы показать белую майку, и танцевал по всему огромному пространству помещения.

Тимоти выстрелил тремя конфетти-пушками в воздух, прежде чем решил окунуть всю голову под краном в раковине в том же помещении.

Затем Шаламе снял с себя майку. Посол бренда Bleu de Chanel опустился на землю, выполнил вращательное движение Гомера Симпсона и несколько раз сделал толчки бедрами.

Прямая трансляция закончилась, когда Тимоти - все еще без рубашки - вышел из заведения на залитую дождем грузовую платформу, расположенную рядом с железнодорожными путями, распевая себе под нос.

Дополнение

Видео Шаламе появилось после того, как он отпраздновал Рождество ранее с 27-летней основательницей Kylie Cosmetics и ее дочерью Сторми Вебстер, 6 лет, и сыном Эйр Вебстером, 2 года, от ее пятилетних отношений с опальным основателем Astroworld Трэвисом Скоттом.

"Они очень мило поужинали вместе с семьей Кайли, и они поехали смотреть на рождественские огни", - рассказал источник Page Six.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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