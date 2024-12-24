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Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины: что известно

Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины: что известно

Киев  •  УНН

 • 6965 просмотра

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Молдова сможет использовать неиспользованную часть совместной с Украиной квоты на импорт электроэнергии из ЕС в 2100 МВт. Страна планирует импортировать 400 МВт через румынские линии электропередач для покрытия дефицита на Правобережье.

Молдова получила возможность увеличить свою квоту на импорт электроэнергии из ЕС. Государственный секретарь Минэнерго Молдовы Константин Боросан объяснил, как страна планирует минимизировать дефицит электроэнергии для Правобережья, пишет УНН со ссылкой на News Maker.

Детали 

Благодаря поддержке ЕС, Европейской сети системных операторов передачи (ENTSO-E) и транспортных операторов электроэнергии Румынии, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, секретариата Энергетического сообщества и Румынии мы нашли механизм увеличения возможностей импорта

- написал Боросан в заметке в Facebook.

По словам Константина Боросана, решение заключается в том, чтобы взять неиспользованную мощность общей квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из ЕС, а также использовать линии электропередач между Молдовой и Румынией 110 кВ. К тому же Молдова может транспортировать через них более 100 МВт электроэнергии.

Молдова и Украина имеют общую квоту на импорт электроэнергии из ЕС - 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову, а остальные - на Украину. Эта квота для линии электропередачи 400 кВ. Линия проходит через Исакцы Одесской области Украины, а затем до Вулканешты. Оттуда европейская электроэнергия транспортируется в Приднестровье, а затем на Правобережье.

Однако эта линия электропередачи не единственная, кроме нее, между Молдовой и Румынией, есть еще три линии 110 кВ. Без поставки электроэнергии молдавской ЦГЭ на правом берегу не хватает электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей правобережной Молдовы.

В обновленном плане, представленном Borosan, уже указана доля электроэнергии ЕС в 400 МВт, из которых 200 МВт - прямые контракты с румынскими Nuclearelectrica и Petrom, и еще 200 МВт на румынской бирже OPCOM. При таком сценарии дефицит электроэнергии, по прогнозам Минэнерго, в часы пик составляет около 60 МВт.

Последний раз правобережная Молдова не использовала электроэнергию от молдавской GREC в ноябре 2022 года. В то время Молдова также использовала часть квоты, выделенной Украине. 

Молдавские эксперты отмечают, что ситуация в энергетической сфере Украины ухудшилась из-за массированных атак на ее энергетическую инфраструктуру со стороны России. Поэтому она также нуждается в электроэнергии.

Напомним 

Парламент Молдовы ввел 60-дневное чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения поставок газа в Приднестровье с 2025 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

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