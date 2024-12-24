Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

ukenru
Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
07:08 • 40222 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
06:30 • 102698 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 105445 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 116668 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 115520 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 115835 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107191 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 103177 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 101113 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 118224 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 88804 просмотра
Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

 • 66646 просмотра
"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

 • 34736 просмотра
США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

03:51 • 35086 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

05:06 • 30326 просмотра
публикации
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

06:30 • 102698 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 116470 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 118224 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 123269 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 125790 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 10831 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 23054 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 88804 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 85039 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 100551 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Киев  •  УНН

 • 10353 просмотра

Read in English

Sony Pictures поддержала Блейк Лайвли в деле о сексуальных домогательствах против режиссера Джастина Балдони. Актриса обвинила Балдони в создании токсичной рабочей среды и клевете в социальных сетях.

После громких обвинений звезды Блейк Лайвли, студия Sony Pictures, которая снимала фильм "Все заканчивается нами", опубликовала заявление, обвинив режиссера и ее коллегу по съемкам Джастина Балдони в сексуальных домогательствах и клевете против нее.

Пишет УНН со ссылкой на Variety.

Мы ранее выражали поддержку Блейк Лайвли из-за ее работы над фильмом. Мы полностью и решительно подтверждаем эту поддержку сегодня. Кроме того, мы решительно осуждаем любые атаки на ее репутацию. Любые подобные нападения не имеют места ни в нашем бизнесе, ни в гражданском обществе

-  сказал представитель Sony Pictures Entertainment.

New York Times сообщили, что Лайвли подала жалобу, обвиняя Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах, содействии токсичной рабочей среде и попытке запятнать ее репутацию с помощью целенаправленной клеветы в социальных сетях.

Image

Лайвли утверждает, что поведение Бальдони нанесло ей и ее семье "серьезный эмоциональный ущерб". Адвокат Балдони Брайан Фридман назвал жалобу Лайвли "позорной" и полной "категорически ложных обвинений".

Sony Pictures Entertainment присоединяется ко всем, кто  высказываются в поддержку Лайвли. Ее коллега по фильму "Все заканчивается нами" Брэндон Скленар поделился ее жалобой в своем Instagram, написав "Ради Бога, прочитайте это" и пометив Лайвли.

Это впечатляющие и тревожные обвинения. Работники имеют полное право поднимать вопросы, вызывающие беспокойство, или подавать жалобы. Месть за сообщения о неправомерном или ненадлежащем поведении является незаконной и неправильной. Мы поддерживаем смелость Блейк Лайвли в высказывании вопросов мести и домогательств, а также за ее просьбу назначить координатора интимной близости для всех сцен с обнаженным телом или сексуальным содержанием. Это важный шаг, который обеспечивает безопасность на съемочной площадке

- говорится в заявлении SAG-AFTRA.
Image

Напомним,

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1993 году. Она обнародовала эту информацию за две недели до выборов, чтобы помешать его переизбранию.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк