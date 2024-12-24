Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

После громких обвинений звезды Блейк Лайвли, студия Sony Pictures, которая снимала фильм "Все заканчивается нами", опубликовала заявление, обвинив режиссера и ее коллегу по съемкам Джастина Балдони в сексуальных домогательствах и клевете против нее.

Пишет УНН со ссылкой на Variety.

Мы ранее выражали поддержку Блейк Лайвли из-за ее работы над фильмом. Мы полностью и решительно подтверждаем эту поддержку сегодня. Кроме того, мы решительно осуждаем любые атаки на ее репутацию. Любые подобные нападения не имеют места ни в нашем бизнесе, ни в гражданском обществе

New York Times сообщили, что Лайвли подала жалобу, обвиняя Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах, содействии токсичной рабочей среде и попытке запятнать ее репутацию с помощью целенаправленной клеветы в социальных сетях.

Лайвли утверждает, что поведение Бальдони нанесло ей и ее семье "серьезный эмоциональный ущерб". Адвокат Балдони Брайан Фридман назвал жалобу Лайвли "позорной" и полной "категорически ложных обвинений".

Sony Pictures Entertainment присоединяется ко всем, кто высказываются в поддержку Лайвли. Ее коллега по фильму "Все заканчивается нами" Брэндон Скленар поделился ее жалобой в своем Instagram, написав "Ради Бога, прочитайте это" и пометив Лайвли.

Это впечатляющие и тревожные обвинения. Работники имеют полное право поднимать вопросы, вызывающие беспокойство, или подавать жалобы. Месть за сообщения о неправомерном или ненадлежащем поведении является незаконной и неправильной. Мы поддерживаем смелость Блейк Лайвли в высказывании вопросов мести и домогательств, а также за ее просьбу назначить координатора интимной близости для всех сцен с обнаженным телом или сексуальным содержанием. Это важный шаг, который обеспечивает безопасность на съемочной площадке