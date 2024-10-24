Нові звинувачення проти Трампа: ексмодель розповіла про домагання 30-річної давнини
Київ • УНН
Колишня модель Стейсі Вільямс звинуватила Дональда Трампа в сексуальних домаганнях, які сталися у 1993 році. Вона оприлюднила цю інформацію за два тижні до виборів, щоб завадити його переобранню.
За два тижні до виборів в США кандидата у президента від республіканців Дональда Трампа знову звинуватили в тому, що він домагався ексмодель, повідомляє УНН із посиланням на Bild.
Деталі
Колишня модель Стейсі Вільямс звинуватила Трампа в тому, що він "облапав" її в 1993 році.
За її словами, вона вирішила розповісти подробиці інциденту, щоб запобігти переобранню республіканця.
Доповнення
Це не перший випадок подібних звинувачень. Минулого року присяжні визнали Дональда Трампа відповідальним за сексуальне насильство над письменницею Джин Керрол у 1996 році, присудивши їй 5 мільйонів доларів у судовому рішенні.