Новые обвинения против Трампа: экс-модель рассказала о домогательствах 30-летней давности
Киев • УНН
Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1993 году. Она обнародовала эту информацию за две недели до выборов, чтобы помешать его переизбранию.
За две недели до выборов в США кандидата в президента от республиканцев Дональда Трампа снова обвинили в том, что он домогался экс-модель, сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в том, что он «облапал» ее в 1993 году.
По ее словам, она решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить переизбрание республиканца.
Дополнение
Это не первый случай подобных обвинений. В прошлом году присяжные признали Дональда Трампа ответственным за сексуальное насилие над писательницей Джин Кэррол в 1996 году, присудив ей 5 миллионов долларов в судебном решении.