Новые обвинения против Трампа: экс-модель рассказала о домогательствах 30-летней давности

За две недели до выборов в США кандидата в президента от республиканцев Дональда Трампа снова обвинили в том, что он домогался экс-модель, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в том, что он «облапал» ее в 1993 году.

По ее словам, она решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить переизбрание республиканца.

Дополнение

Это не первый случай подобных обвинений. В прошлом году присяжные признали Дональда Трампа ответственным за сексуальное насилие над писательницей Джин Кэррол в 1996 году, присудив ей 5 миллионов долларов в судебном решении.