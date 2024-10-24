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Новые обвинения против Трампа: экс-модель рассказала о домогательствах 30-летней давности

Киев  •  УНН

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Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1993 году. Она обнародовала эту информацию за две недели до выборов, чтобы помешать его переизбранию.

За две недели до выборов в США кандидата в президента от республиканцев Дональда Трампа снова обвинили в том, что он домогался экс-модель, сообщает УНН со ссылкой на Bild. 

Детали

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в том, что он «облапал» ее в 1993 году. 

По ее словам,  она решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить переизбрание республиканца.

Дополнение

Это не первый случай подобных обвинений. В прошлом году присяжные признали Дональда Трампа ответственным за сексуальное насилие над писательницей Джин Кэррол в 1996 году, присудив ей 5 миллионов долларов в судебном решении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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