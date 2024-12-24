Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус и его олени начали свое путешествие вокруг земного шара, с миллиардами остановок менее чем за 24 часа, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Санта-Клаус и его олени, которые начали свое путешествие вокруг земного шара, планируют сделать миллиарды остановок в течение следующих 24 часов.

По данным Norad, текущие условия на Северном полюсе указывают на хорошую погоду для полетов.

Каждый Рождественский Праздник NORAD - Командование аэрокосмической обороны Северной Америки - обеспечивает отслеживание саней Санты в реальном времени, когда они движутся по небу.

Эта традиция берет свое начало в 1955 году, когда ошибка в рекламе универмага заставила маленького ребенка позвонить в военный командный центр Колорадо с просьбой поговорить с Санта-Клаусом.

Полковник ВВС Гарри Шоуп, который ответил на звонок в тот вечер, подыграл и заверил ребенка, что он Санта. Когда поступало больше звонков, он назначил офицера для обработки запросов, положив начало праздничному обычаю, который NORAD продолжил после своего создания в 1958 году.

Десятилетиями NORAD заменял свои обычные обязанности по мониторингу воздушного пространства, чтобы ответить на вопросы детей о путешествии Санты и его удивительной операции по доставке подарков.

Каждый год по меньшей мере 100 000 детей звонят в организацию, чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса. Миллионы других следят онлайн на девяти языках за тем, как Санта-Клаус проносится по земным меридианам.