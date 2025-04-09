Модуль Атенa класса Nova-C совершит посадку на Луну 6 марта для создания первой сотовой сети Nokia. Миссия является частью программы NASA CLPS и включает сбор лунных образцов и научные исследования.
Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.
NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.
НАСА отложило пилотируемую миссию "Артемида-3" с высадкой на Луну до середины 2027 года из-за технических проблем. Причиной переноса стали сложности с тепловым экраном космического корабля.
Итальянский дом моды Prada и стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для миссии NASA Artemis 3 на Луну в 2026 году. Скафандр будет иметь белый внешний слой для защиты от высоких температур и лунной пыли.
Компания Sierra Space создала первое в мире автоматизированное устройство для добычи кислорода из лунного грунта. Технология использует карботермический процесс и может работать в экстремальных условиях лунной поверхности.
Новое исследование предполагает, что Земля когда-то была окружена кольцом космических обломков, подобным кольцу Сатурна. Это могло вызвать всплеск метеоритных ударов и повлиять на климат планеты.
Сегодня вечером состоится первое из четырех осенних суперлуний. Луна будет на 8% больше и на 15% ярче обычной, лучше всего ее наблюдать у горизонта.
Анализ лунных образцов показал, что крупнейший кратер на Луне образовался 4,338 млрд лет назад. Это открытие проливает свет на историю Луны и раннюю космическую обстановку вокруг Земли.
Астероид Апофис диаметром 340-375 метров пройдет в 32 000 км от Земли в 2029 году. NASA и ESA планируют отправить космические корабли для изучения этого редкого события.
Сегодня, 20 июля, все любители космоса могут присоединиться к празднованию Международного дня Луны. Именно 20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность спутника Земли.
Ученые обнаружили на Луне пещеру глубиной 100 метров, которая потенциально может стать идеальным местом для обитаемой базы на спутнике Земли.
Самолет бывшего астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса разбился в заливе Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, штат Вашингтон.
Китайский лунный аппарат "Чанъэ-6" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны для сбора лунных образцов, что стало вторым историческим достижением Китая.
Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции снова отложен из-за технической проблемы с кислородным клапаном на ракете Atlas V.
Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.
Китай запустил зонд "Chang'e-6" для возвращения образцов камней и почвы из древнего бассейна Южного полюса-Айткен на дальней стороне Луны, что является первой такой миссией в мире.
NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.
Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.
США высадили первый за 50 лет космический аппарат на Луну, причем во время спуска у корабля "Одиссей" возникли проблемы с навигацией, которые потребовали 11 часов работы инженеров, чтобы их решить.
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.