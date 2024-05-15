NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Проект NASA "Гибкая левитация на треке" (FLOAT), который предусматривает создание первой лунной железнодорожной системы, перешел ко второй фазе программы Innovative Advanced Concepts (NIAC). Проект планирует использование магнитных роботов для транспортировки грузов по Луне с минимальным износом от пыли. Пишет УНН со ссылкой на Space.

Проект под названием "Гибкая левитация на треке" (FLOAT) успешно продвинулся ко второй фазе программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая занимается развитием идей, звучащих как научная фантастика, для дальнейшего освоения космоса.

Согласно информации от агентства, проект FLOAT имеет потенциал обеспечить транспортировку материалов по поверхности Луны уже в 2030-х годах.

Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надежный, автономный и эффективный транспорт полезного груза на Луне - говорит руководитель проекта Итан Шалер, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения NASA.

По его словам, прочная роботизированная транспортная система с длительным сроком службы будет иметь решающее значение для повседневной работы устойчивой лунной базы в 2030-х годах.

По плану NASA, проект FLOAT предусматривает использование магнитных роботов, которые будут левитировать над специальной трехслойной пленочной дорожкой для снижения износа от лунной пыли.

На этих роботах размещаются тележки, которые могут перемещаться со скоростью около 1 мили в час (1,61 км/ч) и способны перевезти до 100 тонн (90 метрических тонн) материала ежедневно к будущей лунной базе NASA и обратно.

В рамках миссии агентства Artemis, запланированной на 2026 год, NASA намерено вернуть астронавтов на Луну и впоследствии создать постоянную базу для поддержки дальнейших космических исследований.

Напомним

NASA успешно развернуло в космосе систему солнечных парусов площадью 80 квадратных метров с помощью ракеты Electron лаборатории RocketLab, которую можно было видеть с Земли так же ярко, как звезду Сириус.