ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 18:24  •  5873 просмотра

Read in English

Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Проект NASA "Гибкая левитация на треке" (FLOAT), который предусматривает создание первой лунной железнодорожной системы, перешел ко второй фазе программы Innovative Advanced Concepts (NIAC). Проект планирует использование магнитных роботов для транспортировки грузов по Луне с минимальным износом от пыли. Пишет УНН со ссылкой на Space.

Проект под названием "Гибкая левитация на треке" (FLOAT) успешно продвинулся ко второй фазе программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая занимается развитием идей, звучащих как научная фантастика, для дальнейшего освоения космоса.

Согласно информации от агентства, проект FLOAT имеет потенциал обеспечить транспортировку материалов по поверхности Луны уже в 2030-х годах.

Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надежный, автономный и эффективный транспорт полезного груза на Луне

- говорит руководитель проекта Итан Шалер, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения NASA.

По его словам, прочная роботизированная транспортная система с длительным сроком службы будет иметь решающее значение для повседневной работы устойчивой лунной базы в 2030-х годах.

По плану NASA, проект FLOAT предусматривает использование магнитных роботов, которые будут левитировать над специальной трехслойной пленочной дорожкой для снижения износа от лунной пыли.

На этих роботах размещаются тележки, которые могут перемещаться со скоростью около 1 мили в час (1,61 км/ч) и способны перевезти до 100 тонн (90 метрических тонн) материала ежедневно к будущей лунной базе NASA и обратно.

В рамках миссии агентства Artemis, запланированной на 2026 год, NASA намерено вернуть астронавтов на Луну и впоследствии создать постоянную базу для поддержки дальнейших космических исследований.

Напомним

NASA успешно развернуло в космосе систему солнечных парусов площадью 80 квадратных метров с помощью ракеты Electron лаборатории RocketLab, которую можно было видеть с Земли так же ярко, как звезду Сириус.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости МираТехнологии
zemlyaЗемля
nasaNASA
misiatsМесяц
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  108837 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  118515 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  129117 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  153892 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138372 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157400 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153118 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131336 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175863 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210809 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Новости по теме
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

  •  5873 просмотра
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

  •  6859 просмотра
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

  •  6255 просмотра
Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

  •  6752 просмотра
В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

  •  6829 просмотра
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

  •  6991 просмотра
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

  •  7461 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

  •  8872 просмотра
Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

  •  8874 просмотра
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

  •  10570 просмотра

Популярные

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

  •  41757 просмотра
Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

  •  35760 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  128360 просмотра
Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

  •  45272 просмотра
Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

  •  40540 просмотра

Публикации

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  128360 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  150508 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  353712 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  394956 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  393574 просмотра

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Новости Мира •   •  5873 просмотра
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы. Местные и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.

Война •   •  6859 просмотра
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24.

спорт •   •  6255 просмотра
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес успешную операцию и находится в стабильном состоянии после ранения в результате перестрелки.

Новости Мира •   •  6752 просмотра
Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Двое граждан Турции приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду более 190 кг героина из Ирана в Украину и организацию масштабной схемы наркотрафика.

Криминал и ЧП •   •  6829 просмотра
В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация Байдена планирует предоставить Израилю вооружение и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов, включая 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды.

Новости Мира •   •  6991 просмотра
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  7461 просмотра
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.

Война •   •  8872 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Укрзализныця запустила обновленный электропоезд по маршруту Киев-Славутич, восстановив прямое железнодорожное сообщение между двумя городами и продолжив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич.

Общество •   •  8874 просмотра
Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили ускорение предоставления военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы сорвать наступательные планы России.

Война •   •  10570 просмотра
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ