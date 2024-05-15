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NASA планують побудувати залізничні колії на Місяці

NASA планують побудувати залізничні колії на Місяці

Київ • УНН

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Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), метою якого є створення першої місячної рейкової системи з використанням магнітних роботів для транспортування вантажів на Місяці з мінімальним зносом від пилу, перейшов до другого етапу програми Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Проєкт NASA "Гнучка левітація на треку" (FLOAT), який передбачає створення першої місячної залізничної системи, перейшов до другої фази програми Innovative Advanced Concepts (NIAC). Проєкт планує використання магнітних роботів для транспортування вантажів по Місяці з мінімальним зносом від пилу. Пише УНН з посиланням на Space.

Проєкт під назвою "Гнучка левітація на треку" (FLOAT) успішно просунувся до другої фази програми NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), яка займається розвитком ідей, що звучать як наукова фантастика, для подальшого освоєння космосу.

Згідно з інформацією від агентства, проєкт FLOAT має потенціал забезпечити транспортування матеріалів по поверхні Місяця вже в 2030-х роках.

Ми хочемо побудувати першу місячну залізничну систему, яка забезпечить надійний, автономний та ефективний транспорт корисного вантажу на Місяці

- каже керівник проєкту Ітан Шалер, інженер-робототехнік з Лабораторії реактивного руху NASA.

За його словами, міцна роботизована транспортна система з тривалим терміном служби матиме вирішальне значення для повсякденної роботи стійкої місячної бази в 2030-х роках.

За планом NASA, проект FLOAT передбачає використання магнітних роботів, які будуть левітувати над спеціальною тришаровою плівковою доріжкою для зниження зносу від місячного пилу.

На цих роботах розміщуються візки, які можуть переміщатися зі швидкістю близько 1 милі на годину (1,61 км/год) і здатні перевезти до 100 тонн (90 метричних тонн) матеріалу щодня до майбутньої місячної бази NASA і назад.

В рамках місії агентства Artemis, запланованої на 2026 рік, NASA має намір повернути астронавтів на Місяць і згодом створити постійну базу для підтримки подальших космічних досліджень.

Нагадаємо

NASA успішно розгорнуло в космосі систему сонячних вітрил площею 80 квадратних метрів за допомогою ракети Electron лабораторії RocketLab, яку можна було бачити з Землі так само яскраво, як зірку Сіріус.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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