Prada и Axiom Space представили скафандр для миссии на Луну
Киев • УНН
Итальянский дом моды Prada и стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для миссии NASA Artemis 3 на Луну в 2026 году. Скафандр будет иметь белый внешний слой для защиты от высоких температур и лунной пыли.
Итальянский дом моды Prada и стартап из Хьюстона Axiom Space обнародовали в среду дизайн скафандра, который, как ожидается, будет использован для миссии NASA Artemis 3 на Луну, запланированной на 2026 год, пишет УНН со ссылкой на Axiom Space.
Детали
"На Международном астронавтическом конгрессе в Милане в Италии Axiom Space и Prada впервые представили в среду летную конструкцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), который будет использоваться для миссии NASA Artemis III", - говорится в сообщении.
Конструкция внешнего слоя и работа над материалами были сделаны совместно.
"Наши элитные команды переосмыслили разработку скафандров, открыв новые пути к инновационным решениям и применив современный подход к проектированию для AxEMU, - сказал Мэтт Ондлер, президент Axiom Space. - Мы сломали шаблон. Партнерство Axiom Space-Prada установило новую модель для межотраслевого сотрудничества, еще больше расширяя возможности коммерческого космоса".
Как указано, скафандр, который будет одет на лунную поверхность, будет изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремально высоких температур и лунной пыли.
"Опыт Prada позволил передовым технологиям и инновационным методам шитья преодолеть разрыв между высокоинженерной функциональностью и эстетически привлекательным белым внешним слоем, обеспечивая астронавтам повышенный уровень комфорта и улучшая характеристики материалов", - говорится в сообщении.
Миссия NASA на Луну "превзошла" ожидания19 ноября 2022, 08:37 • 788912 просмотров