Prada і Axiom Space представили скафандр для місії на Місяць
Київ • УНН
Італійський дім моди Prada та стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2026 році. Скафандр матиме білий зовнішній шар для захисту від високих температур і місячного пилу.
Італійський дім моди Prada та стартап із Г’юстона Axiom Space оприлюднили в середу дизайн скафандра, який, як очікується, буде використано для місії NASA Artemis 3 на Місяць, запланованої на 2026 рік, пише УНН з посиланням на Axiom Space.
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"На Міжнародному астронавтичному конгресі в Мілані в Італії Axiom Space та Prada вперше представили у середу льотну конструкцію скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), який використовуватиметься для місії NASA Artemis III", - ідеться у повідомленні.
Конструкція зовнішнього шару та робота над матеріалами були зроблені спільно.
"Наші елітні команди переосмислили розробку скафандрів, відкривши нові шляхи до інноваційних рішень і застосувавши сучасний підхід до проектування для AxEMU, - сказав Метт Ондлер, президент Axiom Space. - Ми зламали шаблон. Партнерство Axiom Space-Prada встановило нову модель для міжгалузевого співробітництва, ще більше розширюючи можливості комерційного космосу".
Як зазначено, скафандр, який буде одягнений на місячну поверхню, буде виготовлений з білого матеріалу, який відбиває тепло та захищає астронавтів від екстремально високих температур та місячного пилу.
"Досвід Prada дозволив передовим технологіям та інноваційним методам шиття подолати розрив між високоінженерною функціональністю та естетично привабливим білим зовнішнім шаром, забезпечуючи астронавтам підвищений рівень комфорту та покращуючи характеристики матеріалів", - ідеться у повідомленні.
Місія NASA на Місяць "перевершила" очікування19.11.22, 10:37 • 789005 переглядiв